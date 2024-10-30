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颱風來襲 台中醫院門診異動看這裡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

童醫院今晚公告，康芮颱風來襲重要訊息。圖／童綜合醫院提供
童醫院今晚公告，康芮颱風來襲重要訊息。圖／童綜合醫院提供

台中市政府今晚公布明天停班停課，光田綜合醫院今晚也公告颱風天門診異動，沙鹿院區上午門診正常，下午門診，特別門診內、外、婦、兒、骨、中醫診，夜間門診全面停診。

光田醫院大甲院區上午門診正常門診，下午門診，特別門診內、外、兒、耳鼻喉、中醫診，夜間門診全面停診；通霄光田上午門診正常門診，下午門診，特別門診內、外科，夜間門診全面停診；急診、手術、住院、檢查、血液透析皆正常運作。

光田醫院交通車資訊，上午正常行駛，下午及夜間僅員工專車接駁；洗腎專車皆正常行駛。

台中童綜合醫院表示，依規定明天全天停止正常門診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。

慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「康芮颱風特別門診」(掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點)，由急診醫師依病情狀況，先開立最多7天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。

衛福部豐原醫院表示，因應「康芮」颱風來襲，明天門診上、下午照常看診，開刀、腸胃鏡、各式生理檢查、檢驗、洗腎、入出院、門診化療、ㄧ般體檢、美沙冬(上午11點30分至下午5點30分)皆正常服務，急診24小時服務，停診部分：婦產科(上午)、泌尿科(下午)，夜間休診；暫停服務：核子醫學檢查、疫苗施打、卓蘭東勢社區接駁車。

台中慈濟醫院表示，明天上下午門診正常，夜診暫停。

停班停課 台中市 康芮颱風

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