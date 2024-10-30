颱風康芮逼近 全國22縣市10/31停班停課
颱風「康芮」直撲台灣，中央氣象署今天下午5時把全台納入陸警範圍內，預估「康芮」將以巔峰之姿襲台。全國22縣市皆宣布10月31日停班停課。
中央氣象署表示，根據晚間7時資料，颱風「康芮」在鵝鑾鼻的東南東方約360公里處，預估中心明天下午到傍晚就會登陸花東到恆春半島一帶，提醒全國要嚴防強風豪雨。
氣象署科長林伯東指出，颱風「康芮」將以巔峰之姿侵襲台灣，今天晚上到11月1日清晨，各地風力強勁，中心附近會有破壞性強風，陣風可達12級以上，雨勢上北部及東半部有豪雨等級降雨，中心通過後，受到西南風影響，中南部也有豪大雨出現。
隨著颱風「康芮」逼近，澎湖縣、宜蘭縣率先在今天晚間7時許宣布明天停止上班上課，其餘縣市隨後也宣布。全台22縣市明天皆停班停課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言