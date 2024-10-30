才遭山陀兒重創…強颱康芮又逼近！新北淡水、三芝預防性撤離103人
颱風「山陀兒」10月初重創新北市淡水與三芝山區，如今強颱「康芮」又逼近，淡水與三芝區公所為防止土石鬆動再度衝進民宅或阻礙聯外道路，今天先預防性撤離共103人。
強颱「康芮」直撲台灣，淡水與三芝山區道路與住家仍在重建復原中，為預防強風豪雨帶來災害，淡水警分局6名員警今天晚間6時協助三芝區公所執行預防性撤離，協助三芝10個里、共27戶70名居民安置於區公所禮堂或自行依親，以避免意外發生。
三芝區長賴小萍表示，颱風「山陀兒」期間，山區有些民宅後方遭土石侵入，尤其住宅後方坡地較高，擔心若土石鬆軟將再度致災，因此已請民眾預先撤離。
淡水區長陳炳仲告訴中央社記者，今天下午起就預防性撤離11戶、33人，民眾全數依親。
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