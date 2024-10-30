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颱風康芮來襲！高雄山區多路段將實施預警性封閉

中央社／ 高雄30日電
強颱康芮來勢洶洶，彰化縣政府以風力達到停班停課標準，宣布明天停班停課。圖／取自中央氣象署
強颱康芮來勢洶洶，彰化縣政府以風力達到停班停課標準，宣布明天停班停課。圖／取自中央氣象署

颱風康芮來襲，台20線勤和至復興、梅山口至埡口路段預計今天晚上10時實施預警性封閉，台27線中興至大津路段、台29臨11線便道那瑪夏至五里埔預計31日上午8時實施預警性封閉。

南區養護工程分局表示，颱風康芮外圍環流挾帶豐沛雨量，經研判中央氣象署水情情資，預測高雄市山區總雨量將達600毫米，持續降雨恐誘發落石土石流等情形，可能沖毀河床便道或造成道路阻斷。

南區養護工程分局指出，台20線93K至98K+700（勤和至復興）路段，因玉穗溪水文狀態尚未穩定，路段可能因颱風有致災風險，另外，台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口）路段，則因明霸克露橋河床便道有遭土石沖毀可能，上述2路段預計今天晚上10時實施預警性封閉。

至於台27線12K至23K（中興至大津路段），及台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段），考量山區將因連續降雨發生落石或搶修便道可能遭河水沖毀，預計31日上午8時實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

土石流 康芮颱風 落石 那瑪夏 高雄市

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