強颱康芮進逼北市明停班課 聯醫、萬芳醫院均有颱風特別門診

康芮強颱進逼，基北北桃今宣布明天停班課。台北市立聯合醫院晚間與台北市立萬芳醫院均表示，明天將提供颱風特別門診，除了萬芳有內、外科，聯醫院區還有婦科、兒科、家醫科、精神科、中醫內科等門診。

北市聯醫表示，明天各院區颱風提供特別門診全天開診，另美沙冬給藥服務正常。

中興院區上下午均有內科、外科、婦科、兒科、家醫科；仁愛院區上午有內科、外科、婦科、兒科，下午為內科、外科、婦科；和平、陽明、忠孝院區上下午均有內科與外科；婦幼院區上下午均有婦科、兒科；松德院區上下午均有精神科；林森中醫昆明院區上午有中醫內科、家醫科、內科。

聯醫說，12區院外門診全天停診；原已排定的各項手術、檢查等，請於上班日聯絡檢驗單上所列單位電話，重新安排檢查日期，並加強急診作業；各院區所舉辦活動順延，確定日期另行公布。

萬芳醫院表示，明天特設颱風特別開藥門診，內、外科門診上下午各開設一診，夜間門診暫停，當天僅接受現場掛號。門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務，正常服務。慢箋領藥服務上午8時至下午5時。全日門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查，暫停服務。