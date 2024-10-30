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全面檢視防颱整備！機捷防康芮颱風 整備滾動式營運調整

中央社／ 桃園30日電
颱風康芮逼近，桃捷公司今天表示，已全面檢視防颱整備，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並透過官網、臉書粉絲團發布最新資訊。聯合報資料照，記者陳俊智／攝影
颱風康芮逼近，桃捷公司今天表示，已全面檢視防颱整備，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並透過官網、臉書粉絲團發布最新資訊。聯合報資料照，記者陳俊智／攝影

颱風康芮逼近，桃捷公司今天表示，已全面檢視防颱整備，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並透過官網、臉書粉絲團發布最新資訊。

桃園大眾捷運公司表示，若桃園市、新北市或台北市政府任一縣市宣布停班，桃捷將取消直達車及通勤加班車次，全線只維持普通車每15分鐘一班運行載客；若只宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，滿足通勤需求。

桃捷公司說明，應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷公司已於28日依據標準作業程序啟動防颱整備作業，主動檢視防颱防汛設備，包括車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，加強各場站防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內防水隔艙閘門年檢及測試，確保颱風期間捷運系統與旅客安全。

桃捷公司指出，將視颱風動態於官網、官方臉書（Facebook）粉絲團及i搭桃捷APP提前發布最新營運資訊，請旅客隨時留意相關訊息，民眾有營運狀態問題，可於上午6時至晚間12時，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，由專人提供相關資訊。

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