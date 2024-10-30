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明日搭機注意！受康芮影響31日國內航班全取消 國際線異動多

中央社／ 台北30日電
受到颱風康芮影響，明天國內線航班全部取消，國際線航班也有異動取消狀況，提醒明天要搭乘飛機的旅客要留意航班動態。聯合報記者林澔一／攝影
受到颱風康芮影響，明天國內線航班全部取消，國際線航班也有異動取消狀況，提醒明天要搭乘飛機的旅客要留意航班動態。聯合報記者林澔一／攝影

受到颱風康芮影響，明天國內線航班全部取消，國際線航班也有異動取消狀況，提醒明天要搭乘飛機的旅客要留意航班動態。

根據中央氣象署觀測，下午5時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約360公里處，以每小時20轉23公里速度向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

康芮直撲台灣，影響空中交通，立榮航空今天表示，明天國內線航班全數取消，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

華信航空表示，明天國內線航班全天取消，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

國際線方面多所異動，截至今天下午6時，有多家航空公司已經宣布明天的航班異動情形。

新加坡航空表示，明天SQ879台北飛新加坡航班的起飛時間將提早到下午3時35分起飛，明天SQ877起飛時間維持不變為下午2時10分。

星宇航空指出，明天JX235/JX236 台北往返香港、JX205/206 台北往返澳門、JX838/839 台北往返名古屋、JX781/782 台北往返宿霧、JX331/JX332 台中往返澳門、JX327/JX328 台中往返峴港航班取消。

星宇航空說，清邁往台北、吉隆坡往台北、河內往台北、台北往返峴港、台北往返熊本、台北往返福岡、台北往返仙台、台中往返富國島等航班則有異動，星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息。

中華航空表示，明天CI909/910、CI919/920 桃園往返香港、CI503/504 桃園往返上海、CI176/177 高雄往返大阪、CI935/936 高雄往返香港航班取消，部分航班提前或延後出發，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

台灣虎航指出，IT256/IT257 桃園-秋田來回航班、IT218/IT219 桃園-茨城來回航班、IT252/IT253 桃園-小松來回航班、IT254/IT255 桃園-仙台來回航班、IT551/IT552 桃園-峴港來回航班、IT606/IT607 桃園-釜山來回航班、IT602/IT603 桃園-首爾仁川來回航班、IT288/IT289 高雄-沖繩來回航班、IT268/IT273 高雄-名古屋來回航班、IT577/IT578 高雄-峴港來回航班、IT214 桃園-岡山航班、IT221 大阪關西-桃園航班、IT263 岡山-高雄航班及IT286 高雄-大阪關西航班取消。

台灣虎航指出，IT202 桃園-東京成田航班、IT212桃園-大阪關西航班、IT503 桃園-普吉島航班、IT557桃園-富國島航班、IT504 普吉島-桃園航班、IT302 澳門-桃園航班、IT201 東京成田-桃園、IT247 佐賀-桃園航班、IT287 大阪關西-高雄、IT241 福岡-桃園航班、IT235 札幌（新千歲）-桃園航班、IT203 東京成田-桃園航班、IT237 函館-桃園航班及IT558 富國島-桃園航班有航班異動，不是提前起飛就是延後到11月1日起飛，提醒搭機旅客留意。

康芮颱風

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