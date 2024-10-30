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高中英聽成績10月31日公告 遇颱風停班將延後寄通知單

中央社／ 台北30日電
大考中心今表示，114學年高中英聽測驗第1次考試成績將如期公布；如台北市因颱風宣布停班，將延期寄發成績通知單。示意圖。圖／聯合報系資料照片
大考中心今表示，114學年高中英聽測驗第1次考試成績將如期公布；如台北市因颱風宣布停班，將延期寄發成績通知單。示意圖。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天表示，114學年高中英語聽力測驗第1次考試成績將如期於今年10月31日公布；如台北市因颱風宣布停班，將延期寄發考生成績通知單。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年度高中英聽第1次考試成績將如期於今年10月31日公布（不受颱風影響），考生可於當天上午9時起，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢成績。

因應颱風康芮來襲，大考中心提到，若台北市宣布停止上班，原訂10月31日寄發的高中英聽考試成績通知單，將順延至下個上班日再寄發，同時也會取消大考中心主動發送簡訊通知考生成績的服務，原訂自11月1日至11月7日期間受理成績通知單補發，也會順延至11月8日截止。

大考中心說明，考量颱風康芮來襲，為利考生申請成績複查，申請截止日由原訂113年11月1日，調整至11月4日截止，考生如對成績有疑義欲申請複查，請於10月31日上午9時至11月4日下午5時期間申請，限用網路申請，並於期限內完成繳費，逾期概不受理。

北市 康芮颱風 英聽

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