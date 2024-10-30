颱風康芮逼近 國軍各作戰區已做好因應

國軍第三作戰區今天表示，因應颱風康芮威脅，配合縣市政府提升災害應變中心一級開設，並整合轄內三軍部隊及裝備，完成兵力派遣編組、機具整備工作，規畫災防待命兵力1萬餘人。

第三作戰區說明，規畫災防待命兵力1萬餘人，機具及各式裝備計AAV7突擊車、膠舟及無人機等9項258件，並已派遣聯絡官89人、情蒐官156人及預置兵力400人進駐各縣市地區，掌握地方災情，並在今天下午接獲宜蘭縣壯圍、南澳鄉公所兵力申請後，即派遣官兵執行沙包裝填與堆置，確保民眾生命財產安全。

國軍第四作戰區指出，配合高雄市、台南市及屏東縣政府成立災害應變中心，作戰區災害應變中心同步提升為一級開設，並完成救災兵力及機具整備，依地方政府申請，隨時可投入救援任務。

第四作戰區強調，國軍密切掌握「康芮」颱風動態，作戰區已派遣聯絡官、情蒐官，進駐各縣市政府及鄉鎮市區，即時掌握地方資訊與需求，並完成檢整各式救災機具裝備計抽水機等9類569件，待命應援。另外，依地方政府申請需求，分赴高雄市茂林區、那瑪夏區、美濃區、屏東縣三地門鄉等土石流潛勢地區，會同警消及後服幹部等人員，實施預防性撤離作業，完善各項防颱整備。

國軍第二作戰區則表示，因應颱風康芮暴風圈逼近，研判將對花東地區造成強降雨，已要求所屬各單位完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援。目前單位已檢整災防機具及各式裝備，並規畫派遣情蒐官、聯絡官及編組預置兵力，分至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

第二作戰區強調，面對颱風侵襲威脅，國軍將密切關注颱風動態與災情，並機動調整災防兵力，全力協助地方政府執行各項災防任務，確保民眾生命財產安全。

國軍設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團。除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。