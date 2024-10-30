康芮颱風逼近 氣象署發豪雨特報…宜蘭縣、花蓮縣山區防大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（30日）晚至明日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：宜蘭縣、花蓮縣。