快訊

北北基桃宣布了！20縣市明放颱風假 全台31日停班停課資訊一覽

歷經4小時拉鋸 中火二期增氣計畫通過環評

粉絲等11年！劉德華攻小巨蛋遇強颱康芮 主辦宣布明天照常開唱

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風逼近 氣象署發豪雨特報…宜蘭縣、花蓮縣山區防大豪雨

中央社／ 台北30日電
今（30日）晚至明日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。圖／截自氣象署
今（30日）晚至明日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。圖／截自氣象署

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（30日）晚至明日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：宜蘭縣、花蓮縣。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮來襲 台中農民搶收甜柿雪梨、漁船回港

颱風康芮逼近 花蓮預防性撤離逾3000人

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

颱風康芮逼近 花蓮山區台23、30線傍晚封路

相關新聞

不斷更新／剩1縣市未宣布！強颱康芮來襲「21縣市」明放颱風假 全台31日停班停課資訊一覽

今年第21號颱風康芮已於今（30）日上午8時升格為強烈颱風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清晨，是康芮颱風影響台灣最明顯的時候。

強颱康芮風雨達標 北北基桃宣布明天停止上班上課

強颱康芮來勢洶洶，新北市府晚間8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，31日風量、雨量達標，經北北基桃四市共識，...

整理包／全台30日颱風假一覽表 宜蘭2地區、台東今晚6點後停班課

今年第21號颱風康芮已於今（30）日上午8時升格為強烈颱風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清...

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

根據中央氣象署今下午5時最新資料顯示，全台灣已納入康芮颱風陸警範圍，氣象署科長林伯東表示，目前全台均已納入颱風陸警範圍，...

全台納陸警範圍！ 康芮成1958年來首個10月下旬登陸強颱

根據中央氣象署今下午5時最新資料顯示，全台灣已納入康芮颱風陸警範圍，氣象署表示，今傍晚到晚間本島都將列陸警，今深夜到明晨...

康芮颱風來襲…北市宣布停班課 台北股、匯市31日休市一天

康芮颱風來襲，台北市政府宣布全體公教機關31日停止上班，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於31日交割款券順延辦理一天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。