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搭機注意！台灣虎航宣布明取消24航班、異動14航班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受康芮颱風影響，台灣虎航宣布，明天24航班取消、14航班異動。本報系資料照
受康芮颱風影響，台灣虎航宣布，明天24航班取消、14航班異動。本報系資料照

康芮颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航宣布，明天24航班取消、14航班異動，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

台灣虎航宣布，明天取消IT256／IT257桃園-秋田來回航班、IT218／IT219桃園-茨城來回航班、IT252／IT253桃園-小松來回航班、IT254／IT255桃園-仙台來回航班、IT551／IT552桃園-峴港來回航班、IT606／IT607桃園-釜山來回航班、IT602／IT603桃園-首爾仁川來回航班、IT288／IT289高雄-沖繩來回航班、IT268／IT273高雄-名古屋來回航班、IT577／IT578 高雄-峴港來回航班、IT214桃園-岡山航班、IT221大阪關西-桃園航班、IT263岡山-高雄航班、IT286高雄-大阪關西航班取消。

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另外，台灣虎航表示，明天IT202桃園-東京成田航班提前至09時35分起飛；IT212桃園-大阪關西航班提前至09時40分起飛；IT503桃園-普吉島航班提前至09時25分起飛、IT557桃園-富國島航班提前至09時起飛；IT504普吉島-桃園航班延後至11月1日03時05分起飛；IT302澳門-桃園航班延後至11月1日09時20分起飛。

IT201東京成田-桃園航班延後至11月1月08時45分起飛、IT247佐賀-桃園航班延後至11月1日17時起飛、IT287大阪關西-高雄航班延後至11月1日08時起飛、IT241福岡-桃園航班延後至11月1日12時50分起飛（航班編號改為IT2241）、IT235 札幌（新千歲）-桃園航班延後至11月1日09時起飛（航班編號改為IT2235）、IT203東京成田-桃園航班延後至11月1日09時25分起飛（航班編號改為IT2203）、IT237函館-桃園航班延後至11月1日10時15分起飛（航班編號改為IT2237）、IT558 富國島-桃園航班延後至11月1日10時55分起飛（航班編號改為IT2558）。

台灣虎航 康芮颱風 桃園 航班

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