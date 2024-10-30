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全台納陸警範圍！ 康芮成1958年來首個10月下旬登陸強颱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第21號颱風康芮已升格為強烈颱風，直撲台灣東部，大台北地區入夜後風雨明顯增強。記者林澔一／攝影
今年第21號颱風康芮已升格為強烈颱風，直撲台灣東部，大台北地區入夜後風雨明顯增強。記者林澔一／攝影

根據中央氣象署今下午5時最新資料顯示，全台灣已納入康芮颱風陸警範圍，氣象署表示，今傍晚到晚間本島都將列陸警，今深夜到明晨暴風圈觸陸，預計明天午後自花蓮以南登陸，而康芮颱風將是1958年有紀錄以來，史上首個10月下旬登陸的強颱。

根據氣象署統計，上一個以中颱之姿登陸、且暴風圈超過300公里的颱風，是34年前、1990年的黛特颱風；若是以強颱之姿登陸，最近一個是1996年的賀伯颱風。

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而10月份登陸的颱風，統計自1958年至迄今，僅有5個，分別為2004年10月25日的中颱納坦、2005年10月2日強颱龍王、2007年10月6日中颱柯麗莎、2023年10月5日中颱小犬、2024年10月3日中颱山陀兒。

中央氣象署說明，康芮目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，七級風暴風半徑320公里，近中心最大風速每秒53公尺，以每小時20轉23公里速度，向西北進行，目前全台已納入康芮颱風陸警範圍。

氣象署進一步指出，暴風圈今天深夜到明天清晨觸陸，預計碰觸台東到恆春半島，明天康芮颱風中心位置將非常接近台東東方海域，預估明天午後以強颱強度登陸花蓮以南一帶。

氣象署表示，明天清晨至上午，隨著颱風逐漸接近，台灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，台東、蘭嶼綠島有14級以上強陣風。

康芮颱風 氣象署

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