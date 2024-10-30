快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

颱風康芮逼近 花蓮預防性撤離逾3000人

中央社／ 花蓮縣30日電

颱風康芮逼近，花蓮各鄉鎮市今天下午3時起針對土石流潛勢溪流地區的保全戶展開預警性撤離，人數超過3000人，另有5處山區道路傍晚5時起陸續實施預警性封路。

中央氣象署今天持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，花東將受颱風康芮環流影響，山區雨勢可能達到大豪雨以上等級。

截至下午3時40分，花蓮縣府統計縣內13鄉鎮市陸續實施保全戶預防性撤離，預計總撤離人數3025人，以秀林鄉1486人最多，安置於11處收容站或依親。

公路部分，包括六十石山產業道路、崙天便道及赤科山產業道路，下午5時30分起預警性封閉；台23線花蓮富里豐南村通往花東縣界路段及台30線卓溪南安路段，下午5時起只出不進，6時起封閉禁行。

鐵路部分，花蓮往台北、台東方向正常行駛，經南迴線對號列車全面開放站票。航空部分，台北往花蓮3航班全數取消。

台鐵東區營運處副處長許民杰接受中央社記者採訪指出，統計今天至週日台鐵退換票狀況，除了五月天「一路向東」公益演唱會因延期退票狀況較明顯，其餘時間車票仍有3至4成售票率，沒有明顯退換票。

許民杰指出，推測跟颱風移動速度有關，民眾預期颱風來得快去得快，影響時間不會太久，所以退換票狀況不多。

台鐵指出，五月天「一路向東」公益演唱會因颱風延期，台鐵6班加班列車旅客可於海上警報發布日起，1年內至各車站售票窗口辦理退票，不收退票手續費。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮來襲 花蓮赤科山、六十石山道路傍晚封閉

不斷更新／宜蘭1大學明颱風假！強颱康芮撲台 全台31日停班停課資訊一覽

颱風康芮逼近 佛光大學宣布31日停班停課

颱風康芮來襲 新北設應變中心卸除8樓高LED面板

相關新聞

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

強颱康芮來勢洶洶，根據中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，風力除台北市以外，其他21縣市全數達標，其中蘭嶼綠島地區，風力強度...

不斷更新／宜蘭1大學明颱風假！強颱康芮撲台 全台31日停班停課資訊一覽

今年第21號颱風康芮已於今（30）日上午8時升格為強烈颱風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清晨，是康芮颱風影響台灣最明顯的時候。

不斷更新／全台30日颱風假一覽表 宜蘭2地區、台東今晚6點後停班課

今年第21號颱風康芮已於今（30）日上午8時升格為強烈颱風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清...

康芮颱風來勢洶洶 北市77所學校傍晚6時起開放停車

因應強颱康芮來襲，台北市今天下午4時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並開放紅黃線停車，配合市府，教育局今天下午6時...

南橫公路台東端初來至向陽 晚間10時預警性封閉

受到颱風康芮影響，公路局今天下午宣布南橫公路台東端初來至向陽路段，今晚10時後預警性封閉，視後續狀況決定開放時間

太晚市民困擾 蔣萬安：維持晚間8點宣布是否放颱風假

因應康芮颱風來襲，氣象署增加晚上9點一報，提供風雨預測給地方政府評估是否停班課，台北市長蔣萬安下午在台北市議會備詢時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。