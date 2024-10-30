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強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

颱風康芮逼近 高市府要求5行政區預防性撤離

中央社／ 高雄30日電

康芮颱風逼近，高雄市災害應變中心於今天下午2時完成一級開設，副市長林欽榮也立即要求甲仙、六龜及桃源、那瑪夏、茂林等5區，在今天下午5時30分前完成預防性撤離。

康芮颱風海上、陸上警報皆已發布，中央應變中心提醒未來48小時將有持續豪大雨發生。

為避免深夜及風雨中難以落實疏散撤離，行政院長卓榮泰要求各地方政府依據農業部推估的土石流及大規模崩塌紅黃色警戒範圍，盡可能於今天白天完成預防性疏散撤離作業。

高雄市政府下午發布訊息表示，高雄市災害應變中心已於今天下午2時完成一級開設，林欽榮也立即要求甲仙、六龜及桃源、那瑪夏、茂林等5區，需於下午5時30分前完成預防性撤離。

林欽榮指示民政局、原民會、社會局、兵役處及駐地警消機關單位人員，協助各區公所應變中心，進行保全戶的預防性疏散撤離行動。

康芮颱風

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