颱風康芮威脅擴大 陸軍周延防災應援兵力及機具整備
因應颱風康芮對台灣東、南部地區威脅逐漸擴大，陸軍司令部今天表示，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示作戰區周延防災應援兵力及機具整備，派遣聯絡官、情蒐官進駐各地方政府。
陸軍表示，已指示第二、三、四作戰區周延防災應援兵力及機具整備，派遣聯絡官、情蒐官進駐各地方政府，即時統籌掌握區域災情及災防兵力調度，以有效發揮災防應援效能，確保民眾生命財產安全。
陸軍司令部強調，已通令各作戰區加強災防警戒，持續密注颱風動態及地方災情，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務。
國軍設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第4作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第5作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。
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