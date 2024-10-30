颱風康芮來襲 花蓮赤科山、六十石山道路傍晚封閉

颱風康芮逼近，花蓮南區的赤科山產業道路傍晚6時起預防性封閉；六十石山產業道路及崙天便道下午5時30分預警性封閉，公所表示，待確認無安全疑虞，另行公告開放時間。

花蓮縣富里鄉公所表示，六十石山產業道路及崙天便道今天下午5時30分後，禁止所有人車進入，只出不進，明里便道目前暫時不封閉，並視颱風狀況隨時調整是否封閉；若颱風雨勢漸強或颱風滯留不走，造成便道與便橋危及民眾安全，公所視情況延長封閉。

玉里鎮的赤科山產業道路，鎮公所宣布，自今天傍晚6起預防性封閉，待確認無安全疑虞時，再另行公告開放時間。

玉里鎮長龔文俊提醒，為保護民眾生命財產安全，懇請配合鎮公所指引，在封閉期間切勿進入封閉道路，面對颱風來襲，須做好防颱準備工作，並持續注意鎮公所發布最新動態，希望大家能夠平安、順利度過此次颱風。