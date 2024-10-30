強颱康芮來襲前 桃園批發市場菜均價微漲5%

強烈颱風康芮逼近台灣，桃園市農業局長陳冠義今日清晨赴果菜市場了解價格、交易量，並派員到桃園果菜公司冷藏倉儲，查驗滾動式倉儲的蔬菜種類及儲藏量。今日桃農批發市場平均菜價為37.3元，相較9月平均價格為35.7元，微幅上漲，主要受颱風來臨，採購需求增加影響，將持續監控批量價供應狀況。

農業局為因應康芮颱風來襲，啟動防颱應變措施，昨日、今日派員巡查竹圍漁港、永安漁港，確認港區域的公共設施做好防汛整備，要求漁船進港避風，並加強纜繩固定。

另像高梁、大豆、蕎麥、甘藷、仙草等雜糧作物，在颱風來襲特別需要加強田間排水，農業局也派員到八德、大溪、蘆竹、龍潭、平鎮等產區，整備勘查蔬菜、番茄、草莓、草花、茭白筍、大豆等作物的防颱整備計畫。