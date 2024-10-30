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強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

強颱康芮來襲前 桃園批發市場菜均價微漲5%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義（右）、桃園果菜公司董事長呂淑珍、總經理陳玉明到批發市場了解蔬菜交易量和價格。圖／農業局提供
農業局長陳冠義（右）、桃園果菜公司董事長呂淑珍、總經理陳玉明到批發市場了解蔬菜交易量和價格。圖／農業局提供

強烈颱風康芮逼近台灣，桃園市農業局長陳冠義今日清晨赴果菜市場了解價格、交易量，並派員到桃園果菜公司冷藏倉儲，查驗滾動式倉儲的蔬菜種類及儲藏量。今日桃農批發市場平均菜價為37.3元，相較9月平均價格為35.7元，微幅上漲，主要受颱風來臨，採購需求增加影響，將持續監控批量價供應狀況。

農業局為因應康芮颱風來襲，啟動防颱應變措施，昨日、今日派員巡查竹圍漁港、永安漁港，確認港區域的公共設施做好防汛整備，要求漁船進港避風，並加強纜繩固定。

另像高梁、大豆、蕎麥、甘藷、仙草等雜糧作物，在颱風來襲特別需要加強田間排水，農業局也派員到八德、大溪、蘆竹、龍潭、平鎮等產區，整備勘查蔬菜、番茄、草莓、草花、茭白筍、大豆等作物的防颱整備計畫。

陳冠義一早與桃園果菜公司董事長呂淑珍、總經理陳玉明到批發市場了解交易價格，並提醒農友，水稻正值乳熟期，茭白筍正值採收期，為減輕強風造成危害，可增加完善防風設施，以減少葉片破損、黃化；果園應加強防風設施、固定枝條、減少植株搖晃而傷害根部或倒伏，已轉色的甜柿可以提早採收，但也要注意是否已達藥劑安全採收期，若發生農業災損，受災農民應主動通報所在地區公所，並拍攝災損照片，清楚標示地號，以便快速申請天然災害救助。

農業局派員到桃園果菜公司冷藏倉儲，查驗滾動式倉儲的蔬菜種類及儲藏量。圖／農業局提供
農業局派員到桃園果菜公司冷藏倉儲，查驗滾動式倉儲的蔬菜種類及儲藏量。圖／農業局提供

康芮颱風

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