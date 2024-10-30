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強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

颱風康芮影響 南迴公路多處路段交通管制

中央社／ 台東縣30日電

受到颱風康芮影響，公路局今天下午開始對南迴公路台東端包括多良、大鳥等多處路段實施交通管制。

公路局南區養護工程分局下午發布訊息表示，依中央氣象署颱風康芮最新氣象情資顯示，未來恐達超大豪雨等級，10級風暴風圈將涵蓋台東地區，為確保用路人安全，部分路段將實施交通管制。

南迴公路398K+600~400K+050（金崙-多良）因邊坡有落石之虞，實施南下內外側車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。401K+000（多良路段）因邊坡有土石流之虞，實施南下外側車道交通管制，南下內側車道維持正常通行。

405K+500~405K+600（大溪路段）因邊坡有土石流之虞，實施南下外側車道交通管制，南下內側車道維持正常通行。411K+000（富山橋）因有土石流淤高至橋面之虞，實施南下內外側車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

417K+000（大鳥路段）因邊坡有土石流之虞，實施南下外側車道交通管制，南下內側車道維持正常通行。422K+500~424K+600（南興路段）因有浪襲之虞，實施北上外側車道交通管制，北上內側車道維持正常通行。

南迴公路 康芮颱風

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