立委籲颱風假給薪法制化 勞長：國際無先例恐窒礙難行

康芮颱風來勢洶洶，對於颱風假出勤一直都是外界關注焦點，30日在立法院就有立委質詢時提到對於颱風假給薪入法，對此，勞動部長何佩珊表示，世界各國目前也未以法律規範天災假、颱風假，沒有前例可援引，以國內民情來說窒礙難行。

颱風假未出勤給不給薪一直是外界討論的議題，民進黨立委王正旭質詢時提到，依勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工若因天災未出勤，雇主依法可以不發當日工資，但公務人員如果颱風當天未出勤，薪水仍會照給。基於勞工安全和比照公務人員為由，勞動部應訂立相關法規，要求雇主遇颱風天未出勤照給工資。

另外，國民黨立委吳宗憲也提到，根據勞動部的要點僅說「雇主宜不扣發工資」，但「宜」的意思就是可以給或不給工資，最後就是勞工賭運氣，看會不會遇到好老闆，反觀公務員颱風天未出勤照樣領月薪，沒受影響，對勞工似乎有一點不公平。

何佩珊表示，「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」屬於行政指引，對公務機關和學校有約束力，企業並不具有約束力，但現在勞動部每到颱風都會發新聞稿提醒，呼籲雇主「不宜扣當日薪資」，也因屢次提醒，多數雇主也都有給薪。

會中立委也提到希望能將颱風假給薪法制化，何佩珊則表示，考量到國內產業特性，中小企業偏多，採取行政指引，且目前各國沒有天災假法制化的前例，民情適用恐會窒礙難行，現在就連縣市首長宣布停班停課都會遇到民怨了。