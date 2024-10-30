東縣台23線北源路段 晚間6時預警性封閉

颱風是台灣夏季影響最大的自然災害之一，每到7月、8月就接連造訪，帶來狂風豪雨和難以預料的災害損失，今年更是出現罕見的「11月颱」。不過你對颱風了解有多少？你知道史上第一個讓全台一起連續放假的颱風是哪個

2024-10-30 14:40