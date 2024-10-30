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東縣台23線北源路段 晚間6時預警性封閉

中央社／ 台東縣30日電

公路局南區養護工程分局今天宣布，台23線（東富公路）北源段晚上6時起預警性封閉；替代道路可走台11線北上銜接台30線 （玉長公路）再接台9線。

南區養護工程分局今天下午表示，台東縣東河鄉台23線 （東富公路）16K+568 至25K+100北源路段，依中央氣象署颱風康芮最新氣象情資，恐達超大豪雨等級（500mm/24hr），易發生坍方落石，影響用路人安全，評估夜間風雨漸強且持續，預計晚上6時起實施預警性封閉。

南區養護工程分局表示，替代道路1，行駛台11線北上銜接台30線（玉長公路）再接台9線；替代道路2，行駛台9線北上銜接台30線再接台11線。

康芮颱風

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