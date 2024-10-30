東縣台23線北源路段 晚間6時預警性封閉
公路局南區養護工程分局今天宣布，台23線（東富公路）北源段晚上6時起預警性封閉；替代道路可走台11線北上銜接台30線 （玉長公路）再接台9線。
南區養護工程分局今天下午表示，台東縣東河鄉台23線 （東富公路）16K+568 至25K+100北源路段，依中央氣象署颱風康芮最新氣象情資，恐達超大豪雨等級（500mm/24hr），易發生坍方落石，影響用路人安全，評估夜間風雨漸強且持續，預計晚上6時起實施預警性封閉。
南區養護工程分局表示，替代道路1，行駛台11線北上銜接台30線（玉長公路）再接台9線；替代道路2，行駛台9線北上銜接台30線再接台11線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言