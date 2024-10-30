強颱康芮暴風中心直衝台東 預計今晚11時觸陸…影響台灣時間恐有2天
強颱康芮暴風中心直衝台東，暴風圈預計今晚11時觸陸，行政院長卓榮泰今天下午1時進駐災害應變中心解最新颱風動態。卓揆十分關心各港口人員管制及安置，包括石陀兒颱風和次颱風，造成有6艘外籍船舶擱淺台灣近海，希望各部會注意不要再引起二度傷害，他表示，今晚至明天下午是做好各項防颱工作的黃金時段，尤其是易淹水地區，要注意做最好的準備。
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依據中央氣象署資料顯示，第21號康芮颱風今天下午1時位置在鵝鑾鼻東南方約420公里海面上，以每小時15轉20公里向西北行進，近中心最大風速為每秒51公尺，達16級，七級暴風半徑300公里，十級暴風半徑100公里，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，預計今晚11時，暴風圈進入臺灣陸地，對花蓮、台東、屏東及恆春半島將構成威脅，11月1日下午5時暴風圈才會離開台灣陸地，1日晚上9時脫離台灣近海，影響台灣時間恐長達2天。
中央災害應變中心指出，今天受到康芮颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空 曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；另宜蘭、花蓮、台東將有局部豪雨等級以上降雨發生，北部、南部地區及中部山區亦有大雨或豪雨，11月1日颱風中心登陸後並持續西移至台灣海峽，南部地區雨勢將增大，中部地區降雨亦稍增加，民眾要注意大雨釀災。
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