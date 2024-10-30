康芮不是最晚、它是全台連休第一颱！盤點史上侵台「9個颱風之最」

颱風是台灣夏季影響最大的自然災害之一，每到7月、8月就接連造訪，帶來狂風豪雨和難以預料的災害損失，今年更是出現罕見的「11月颱」。不過你對颱風了解有多少？你知道史上第一個讓全台一起連續放假的颱風是哪個嗎？你知道蘭嶼曾被全球風速史上第三強的颱風橫掃過嗎？《聯合新聞網》盤點「侵台颱風之最」，帶讀者一一解密。

★滯留台灣最久：納莉（2001.09）

納莉滯留台灣本島長達49小時又20分鐘，其帶來豐沛雨量釀成917水災，為台北都會區帶來嚴重的淹水災情，最終造成94人罹難、10人失蹤，也是台灣氣象史上第一個「東北進、西南出」的颱風。

山陀兒是時隔47年首個登陸高雄的颱風，形成後因受兩股高壓勢力影響，速度緩慢且無法確定何時轉向，預計登陸時間一延再延，是首個讓「全台」一起放滿2天假的颱風。

（編按：經查，2001年納莉颱風僅北台灣連續放假2日，2024年凱米颱風侵台因金門8月24日照常上班上課，故也未達「全台一起」標準）

★生命期最長、路線最詭異：韋恩（1986.08）

1986年的韋恩創下許多先例，首先是生命期長達23天，還一度減弱成熱帶低氣壓後再次復活，且路線詭異曾2次登陸、3次進出台灣，更創下直接侵襲彰化雲林一帶的紀錄。

★暴風半徑最大：賀伯（1996.07）

賀伯的7級風半徑達350公里，並挾帶巨量降雨，對北中南皆造成重大災情，並使「土石流」一詞廣為人知。當時造成51人死亡、22人失蹤、經濟損失超過新台幣300億元。

★風速最大：小犬（2023.10）

小犬雖強度僅達中度，但在蘭嶼氣象站卻測得95.2公尺/秒的瞬間最大陣風，打破台灣氣象史最大風速紀錄，也是世界氣象觀測史上第3大（扣除龍捲風資料）。當時造成蘭嶼許多房屋受損、船隻沉沒的災情。

★傷亡最慘重：莫拉克（2009.08）

莫拉克侵台後帶來驚人雨勢，阿里山站測得總累積雨量為2884毫米，為台灣史上之冠，24小時內降雨量為1623.5毫米，幾乎在一天內下光一整年份的雨。高雄山區小林村因此爆發土石流導致474人被活埋，全台681人死亡、18人失蹤，是史上造成傷亡最多的颱風，又稱「88風災」。

蘇迪勒當年從花蓮登陸，在全台掀起狂風豪雨，造成8死4失蹤，並讓新北烏來、桃園復興區羅浮合流部落成孤島，樹倒數量創下歷年風災之冠，連台北101大樓的阻尼器擺幅也創下100公分新高。此次累計停電戶數近450萬戶，是賀伯風災的1.7倍。

★最早發陸警vs最晚發陸警：西馬隆（2001.05） vs 南瑪都（2004.12）

西馬隆為當年第一個被命名的颱風，台灣在5月11日陸續發布海上陸上颱風警報。南瑪都為11月底在關島附近生成、12月3日陸續發布海上、陸上颱風警報，隨後4日於屏東枋寮登陸，是台灣有史以來第一個、也是迄今唯一一個在12月登陸的颱風。

★最早生成vs最晚生成：艾麗絲(1979.01) vs 蘇力（2000.12）

一般來說，夏季氣候有利較颱風生成，但當生成條件出現，冬季還是有颱風形成的可能，如有紀錄以來最早的第1號颱風，艾麗絲生成時間就是1979年1月2日，而最晚生成的蘇力則是2000年12月30日，不僅跨年度、也是「跨世紀颱風」。