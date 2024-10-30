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康芮來襲…台鐵疏散旅客開放南迴站票 花蓮車站現排隊購換票人潮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有一團2、30名外國青少年在老師帶領下到候車大廳，要趕在颱風來臨前離開花蓮。記者王思慧／攝影
有一團2、30名外國青少年在老師帶領下到候車大廳，要趕在颱風來臨前離開花蓮。記者王思慧／攝影

康芮颱風暴風圈持續接近東部，花蓮每逢下大雨鐵公路容易中斷封閉，花蓮車站有許多旅客排隊購票或換票，擔心再晚就無法抵達目的地。台鐵為疏運花東地區旅客，今天經由南迴線對號列車全面開放站票，北迴線列車目前正常行駛。

今天是平日，不過花蓮車站仍有排隊人潮，旅客眼睛盯著時刻表，希望北上或南下列車有位子；一團2、30名外國青少年在老師帶領下到候車大廳，要趕在颱風來臨前離開花蓮。

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住在花蓮、本周六計畫前往離島旅遊的王小姐說，十分擔心往北部的鐵公路斷，會無法趕上飛機，希望颱風快快遠離，不要有太大的災情。

台鐵表示，預估東南部晚間颱風風雨漸強，327次晚上9時31分新左營開往台東的新自強號停駛。提醒自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

康芮颱風暴風圈持續接近東部，花蓮每逢下大雨鐵公路容易中斷封閉，花蓮車站有許多旅客排隊購票或換票，擔心再晚就無法抵達目的地。記者王思慧／攝影
康芮颱風暴風圈持續接近東部，花蓮每逢下大雨鐵公路容易中斷封閉，花蓮車站有許多旅客排隊購票或換票，擔心再晚就無法抵達目的地。記者王思慧／攝影
康芮颱風暴風圈持續接近東部，花蓮車站今天有許多旅客後車。記者王思慧／攝影
康芮颱風暴風圈持續接近東部，花蓮車站今天有許多旅客後車。記者王思慧／攝影

康芮颱風

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