康芮將侵台有颱風假？ 氣象署最新風雨預測曝 明天10縣市停班課達標

強烈颱風康芮七級風平均暴風半徑達320公里，中央氣象署持續發布海陸警，預期它明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸，預期會帶來致災性強風豪雨。根據中央氣象署最新的風雨預測，10縣市明天達到停班停課的標準。

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根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣平地和山區、花蓮縣平地和山區、台東縣平地和山區，達停止上班上課標準。

根據風力預測，包括台東縣、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉、屏東縣恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。