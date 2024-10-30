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颱風海警禁海岸觀浪 東管處建議看12支即時影像

中央社／ 台東縣30日電

中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，今天上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。

過去，颱風接近台東時，巨浪打在礁岩、防波堤上激起10幾米高浪花，總是吸引民眾靠近海邊觀看；這幾年防災意識升高，發布海上颱風警報後，海邊劃定危險區域禁止進入。

不過，民眾想欣賞浪花，不需要再冒險接近海邊，交通部觀光署東部海岸國家風景區在東海岸主要景點，包括石梯坪、三仙台、都歷遊客中心、加路蘭遊憩區，以及綠島，裝設10支即時影像；台東縣政府也在南迴線的金崙大橋、多良火車站裝設2支即時影像。

東管處長林維玲今天在臉書貼出設在綠島柴口的即時影像，可看到晴空巨浪，感受颱風的逼近。她說「浪很美，也很ㄔㄨㄚ、」、「線上觀浪精采又安全」。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，線上觀浪安全又可24小時捕捉海岸、海面狀況，10分鐘就能欣賞從台東到花蓮約200公里的海面的分秒變化。

康芮颱風

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