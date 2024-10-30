康芮颱風強襲 台南是否放颱風假？ 黃偉哲：9點前公布
根據中央氣象署資訊指出，康芮颱風持續朝台灣東南部海域靠近，且暴風範圍有擴大趨勢，針對明天是否放颱風假，台南市長黃偉哲今在議會受訪表示，依目前來看，康芮颱風的風力及雨量都不可小覷，路線也相當明確，預計今晚9點前會公布是否放假。
黃偉哲表示，不論是先前的山陀兒颱風或是現在的康芮颱風，路線都是變化多端，目前對地方可能造成的災情影響仍在評估中；針對康芮颱風的風力、雨量若明顯達到標準，就不需要等到晚間9點預報，反之若都在標準邊緣徘徊，就需等氣象署晚間9點預報後，並在10點前宣布。
黃偉哲也說，依目前來看，康芮颱風的風力及雨量都不可小覷，路線也相當明確，或許今天就不用等到氣象署晚間9點的預報，市府預計今晚9點前會公布是否放颱風假。
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