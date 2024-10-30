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康芮颱風影響 今海空運異動一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風潛勢路徑。圖/取自氣象署網站
康芮颱風潛勢路徑。圖/取自氣象署網站

康芮颱風影響，交通部民航局表示，今日截至上午10時，國內線取消28架次，國際暨兩岸航線取消1架次。航港局也說，今天交通船共有10航線、36航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台，善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

航港局表示，今天停航船班包括基隆-馬祖全部停航（1航次）、基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11時公告、馬祖福澳-福州琅岐全部停航（4航次）、北竿白沙-福州黃岐全部停航（4航次）、南竿-莒光全部停航（6航次）、南竿-東引全部停航（3航次）、金門-石井全部停航（2航次）、高雄-馬公全部停航（1航次）、東港-小琉球部分停航（開航41航次、停航11航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航12航次、停航2航次）、富岡-綠島全部停航（2航次）。

康芮颱風

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