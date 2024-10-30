颱風假有望？北市颱風最強時間曝 預估影響風大於雨

康芮颱風進逼，台北市長蔣萬安今上午主持颱風整備會議，根據北市府氣象團隊預估，這次康芮颱風今天傍晚開始北市會納入陸上警戒區，預估影響台北市最強的時間從明天下半天到後天上午，預估這次康芮颱風對台北市的影響風會大於雨，另外颱風範圍大。

風力部分，蔣萬安上午聽起團隊報告，北市府氣象團隊預估，平地風力預估6至7級、陣風10至11級；山區預估會達11至14級，台北市10級以上陣風會發生在明天中午至後天零時，會達半天時間。

市府氣象團隊也預估，這次康芮颱風對台北市的影響，風會大於雨，另外颱風的範圍大，明天上午八時至後天上午八時，預估陽明山雨量可達豪雨等級、南港山區、基隆河中游、翡翠水庫集水區達豪雨等級，雨勢最大的時間點會在31日14時至1日零時。不過周五颱風進到台灣海峽後，結構會被破壞，山區預估會轉為大雨等級。