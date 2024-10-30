颱風康芮逼近 估4天總雨量上看1200毫米

颱風康芮逐步逼近，根據氣象署最新風雨預報，自29日凌晨0時至11月2日凌晨0時，山區總累積雨量以宜蘭、花蓮達800至1200毫米最多；平地總雨量以宜花東皆達500至800毫米最多。

中央氣象署今天持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天早上8時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約520里的海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里。

根據氣象署最新風雨預報，自29日凌晨0時至11月2日凌晨0時，山區總累積雨量以宜蘭、花蓮達800至1200毫米最多，台東、新北山區為500至800毫米，台北、高雄、屏東為400至600毫米。

平地總雨量部分，宜花東皆達500至800毫米，新北為300至500毫米，基隆、屏東、恆春半島為200至400毫米。

氣象署預估，今天上午8時至明天上午8時，24小時累積雨量部分，宜花山區約200至400毫米，雙北山區為150至300毫米；平地部分，宜蘭為150至300毫米，基隆、新北為150至250毫米，台北、花東約80至190毫米。

風力預測部分，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

氣象署預報員朱美霖提到，若依目前康芮行進路徑、速度預估，最快今天深夜全台都有機會發布陸上颱風警報，迎風面風雨俱增；預估最快明天中午至傍晚在花蓮以南登陸，在颱風中心未越過中央山脈前，中南部雨勢還不明顯；至於哪些縣市會放颱風假，仍由縣市首長決定。