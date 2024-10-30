颱風康芮逐漸靠近台灣，氣象署預估未來仍有增強且暴風圈擴大的趨勢，根據目前路徑明天清晨發布陸警的機率最高，明天深夜起到11月1日將是影響最劇烈的時候。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天晚間11時的中心位置在北緯18.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南方約600公里之處，以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行。

近中心最大風速為每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

氣象署表示，根據最新資料顯示，康芮目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署科長林伯東在颱風記者會中表示，康芮明天晚上會來到台灣東南部近海，31日白天到晚上會逐漸通過台灣地區，11月1日白天才會逐漸遠離減弱。

林伯東說，隨著康芮靠近，風雨也會逐漸增加，明天深夜到11月1日清晨是影響最劇烈的時候，全台都有豪大雨發生機率，尤其東部會有豪大雨以上發生機率，中心附近也將有破壞性強風，陣風可以達到12級以上。

林伯東指出，康芮最接近台灣時，可能跟台灣地形有交互作用影響，屆時路徑還會有所變化，提醒民眾要留意最新颱風訊息。

氣象署指出，今天晚上至明天清晨東北風明顯偏強，蘭嶼、綠島、恆春半島易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，馬祖亦有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

明天上午起颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，臺南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。