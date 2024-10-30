颱風康芮持續逼近 氣象署估30日清晨發陸警

中央社／ 台北29日電

颱風康芮逐漸靠近台灣，氣象署預估未來仍有增強且暴風圈擴大的趨勢，根據目前路徑明天清晨發布陸警的機率最高，明天深夜起到11月1日將是影響最劇烈的時候。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天晚間11時的中心位置在北緯18.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南方約600公里之處，以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行。

近中心最大風速為每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

氣象署表示，根據最新資料顯示，康芮目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署科長林伯東在颱風記者會中表示，康芮明天晚上會來到台灣東南部近海，31日白天到晚上會逐漸通過台灣地區，11月1日白天才會逐漸遠離減弱。

林伯東說，隨著康芮靠近，風雨也會逐漸增加，明天深夜到11月1日清晨是影響最劇烈的時候，全台都有豪大雨發生機率，尤其東部會有豪大雨以上發生機率，中心附近也將有破壞性強風，陣風可以達到12級以上。

林伯東指出，康芮最接近台灣時，可能跟台灣地形有交互作用影響，屆時路徑還會有所變化，提醒民眾要留意最新颱風訊息。

氣象署指出，今天晚上至明天清晨東北風明顯偏強，蘭嶼、綠島、恆春半島易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，馬祖亦有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

明天上午起颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，臺南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮恐成強颱這2天威脅最大 宜花山區雨量估達1200毫米

氣象署：颱風康芮略增強 暴風圈有擴大趨勢

康芮逼近！周三晚至周五影響最劇 1地區浪高恐達6米

颱風康芮接近 蔣萬安要求落實防颱整備工作

相關新聞

康芮恐成強颱這2天威脅最大 宜花山區雨量估達1200毫米

中颱康芮今晚位置在鵝鑾鼻東南東方約670公里，以每小時12轉16公里速度向西北西轉西北進行。暴風圈預估30日深夜接觸台灣...

康芮快速增強 暴風圈最快今觸陸

中央氣象局昨晚預估，康芮颱風強度廿四小時內有機會達中颱上限，暴風圈半徑擴大到三百公里，最快今天清晨至上午發布陸上颱風警報...

康芮颱風陸警尚未發布 苗栗縣10月30日正常上班上課

苗栗縣政府晚間表示，康芮颱風陸上警報尚未發布，明天（10月30日）苗栗縣照常上班上課。

氣象署：颱風康芮略增強 暴風圈有擴大趨勢

颱風康芮逼近，交通部中央氣象署今天表示，康芮過去3小時略微增強，由於環境適合發展，強度還會持續增強，暴風圈也可能擴大，預...

康芮颱風來襲台東率先宣布了 綠島、蘭嶼30日停班停課

台東縣政府於官網公告，綠島鄉、蘭嶼鄉，因受康芮颱風外圍環流影響，有影響安全之虞，已達停班停課標準，明日(10/30)停止上班、停止上課。

康芮逼近！周三晚至周五影響最劇 1地區浪高恐達6米

中度颱風康芮最快明清晨5點半發布陸警，中央氣象署科長林伯東表示，周三晚間至周五影響最劇，目前仍預估明深夜觸陸，周四下午從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。