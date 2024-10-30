康芮快速增強 暴風圈最快今觸陸

中央氣象局昨晚預估，康芮颱風強度廿四小時內有機會達中颱上限，暴風圈半徑擴大到三百公里，最快今天清晨至上午發布陸上颱風警報，暴風圈預計今天深夜觸陸，明天籠罩全台，影響最劇的時間為今天晚間至十一月一日清晨。

五月天花蓮演唱會延期

知名樂團五月天等藝人原定本周於花蓮舉辦公益演唱會，振興當地觀光，觀光署祭出加碼住宿補貼。但受康芮颱風影響，主辦方相信音樂昨宣布演唱會延期，觀光署昨傍晚發布新聞稿，經多方考量，原演唱會期間住宿補助照常辦理，國人可視天候狀況持續支持花蓮觀光。

中央氣象署科長林伯東表示，康芮逐漸逼近威脅台灣地區，今下午暴風圈接觸台灣東南部海面及巴士海峽，並增強到中度颱風上限，暴風圈有擴大趨勢，預計今天清晨五點半或上午八點半發布陸警。

林伯東表示，颱風將於今下午進入台灣東南部近海，暴風圈於今深夜至明天清晨觸陸，逐漸進入並通過台灣陸地，周四至周五清晨全台陸續籠罩暴風圈內，颱風中心將穿越台灣，周五清晨進入台灣海峽，朝中國大陸及東北方向前進，屆時強度快速減弱，影響台灣最劇烈時間落在今晚間至周五清晨。

林伯東說，今晚間至周五清晨影響最劇，各地風力強，東半部首當其衝，可能出現超大豪雨，其他地方也有豪大雨；周五白天颱風逐漸減弱遠離，下半天中南部將有局部大雨；周五颱風進入台灣海峽後，中南部仍須注意局部豪雨。

是否放颱風假？氣象署長程家平表示，以往固定於宣布停班課前一天的晚間七時與各縣市首長召開會議，經行政院長卓榮泰建議後，本次颱風將於晚間九時增開會議，提供最新訊息，並納入今年試辦「沿海鄉鎮風力預報」資訊；各縣市首長若想掌握更新訊息，可待晚間九時會議後再發布停班課決議，也就是說，這次的新作法恐延後宣布停班課決議時間。

台東縣政府昨晚於官網公告，綠島鄉、蘭嶼鄉，因受康芮颱風外圍環流影響，有影響安全之虞，已達停班停課標準，今 (卅）日停止上班、停止上課。