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阿里山森林遊樂區30日下午5時休園 林鐵31日起停駛

中央社／ 嘉義縣29日電
因應颱風來襲，阿里山林鐵10月31日停駛。圖為阿里山櫻花蒸汽火車。圖／阿里山林鐵文資處提供（黃源明拍攝）
因應颱風來襲，阿里山林鐵10月31日停駛。圖為阿里山櫻花蒸汽火車。圖／阿里山林鐵文資處提供（黃源明拍攝）

林業及自然保育署今晚指出，颱風康芮逐漸接近，阿里山林鐵10月31日至11月2日全線列車停駛。阿里山森林遊樂區明天下午5時起休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整再發布。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿表示，依據交通部中央氣象署預報，颱風有增強且暴風圈有擴大趨勢，明晚起至11月1日影響最劇，阿里山林鐵為維護行車安全，10月31日至11月2日全線列車停駛。

後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。

此外，檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。

林業及自然保育署嘉義分署表示，考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為顧及遊客安全及嚴加戒備防範強風豪雨，因此自明天下午5時起預警性休園。

眠月線、台灣一葉蘭自然保留區及所轄步道也暫停開放，如遊樂區位於中央氣象署發布的陸上颱風警報警戒區域範圍，將立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整再行發布。

另外，嘉義縣政府發布停止上班及上課或場域位於陸上颱風警報警戒範圍，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心也立即休園。

阿里山林鐵列車今天發生誤點事件，下午1時50分從阿里山車站出發回程班車，行經竹崎時停滯半小時。林鐵及文資處副處長周恆凱解釋，是因竹崎至交力坪段（3號隧道）更換鋼軌作業延誤，才導致列車延誤30分鐘，正調查未及時完工原因。

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