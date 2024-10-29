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颱風康芮接近 蔣萬安要求落實防颱整備工作
颱風康芮逼近，台北市消防局今天表示，台北市災害應變中心已三級開設，市長蔣萬安也在市政會議指示，相關單位要落實防颱整備工作，本週活動應提早規劃備案。
消防局透過新聞稿表示，根據中央氣象署資料顯示，颱風康芮於10月31日和11月1日對台北影響最大，蔣萬安在市政會議上也特別聽取氣象團隊分析，並指示相關單位落實防颱整備工作。
新聞稿指出，蔣萬安要求相關局處，包括工務局、環保局、交通局、都發局（建管處）及區公所，針對路樹傾倒、招牌掉落、交通號誌等易受風力影響的災情，加強整備。
蔣萬安也要求環保局加強溝渠及排水系統落葉清疏作業，避免溝渠阻塞、影響排水；都發局和勞動局則要針對建築工程塔式吊車，要求業者確實做好防風及防墜措施。
蔣萬安提醒，各局處若有在本週辦理活動，應因應颱風動態提早規劃備案，並請台北市災害防救辦公室持續掌握颱風動態，提供各防救災單位參考。
台北市災害防救辦公室說，颱風康芮不可小覷，台北市災害應變中心已三級開設，將持續強化災害守視，並隨時掌握颱風動態。
另外，上游水庫目前屬高水位狀態，翡翠水庫、直潭壩水庫、青潭堰自昨天起已進行調節性放水，呼籲民眾近日避免從事山區、河域活動，以策安全。
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