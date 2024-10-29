快訊

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

颱風康芮發布海警 台東山區溪流海域管制進入

中央社／ 台東縣29日電

中央氣象署傍晚發布颱風康芮海上颱風警報，台東縣消防局立即公告，劃定山區、溪流和海域限制管制區，管制進入，違者最重可罰新台幣25萬元以下罰鍰。

台東縣消防局表示，今年編號第21號中度颱風康芮暴風圈正持續朝台灣東南方外海接近，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線，因應颱風災害防救需要，縣政府自29日下午5時30分公告劃定向陽山等區域為管制區，並自下午5時30分起生效。

公告劃定「向陽山區至大武山區 （含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼和綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去的範圍。

消防局表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，不得進入或通行，颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法逕行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮接近 花蓮巡查防汛熱點與抽水站

颱風康芮進逼 北捷特定路線若達一定風速暫停駛

颱風康芮逼近 屏東縣府籲農漁畜戒備防颱

颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

相關新聞

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

中度颱風康芮逐漸增強，預估未來24小時將增強至中度颱風上限，其暴風圈半徑擴大到半徑300公里，中央氣象署最快明天清晨5點...

穿心颱！康芮暴風圈深夜觸陸 最快明清晨5點半發陸警

中度颱風康芮今下午5時中心位置在鵝鑾鼻東南方約720公里之處，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，預估未來24小...

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

康芮颱風已發布海上颱風警報，台東縣離島蘭嶼、綠島納入海上警戒範圍，因風勢強勁一度造成綠島649戶停電。綠島鄉長謝賢裕表示...

氣象署17時30分發布海警 康芮颱風首波警戒範圍出爐

中颱康芮持續接近，氣象署今下午5時30分發布海上颱風警報，氣象署指出，中度颱風康芮今下午5時中心位置在鵝鑾鼻東南方約72...

康芮颱風來勢洶洶 公路局曝首波可能管制8路段

中央氣象署今天傍晚針對康芮颱風發布海上颱風警報，公路局表示，受外圍環流影響，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，首波可能實...

康芮颱風逼近 新北貢寮區公所備砂包民眾索取

康芮颱風來勢洶洶，因應可能降下的豪大雨，貢寮區公所準備了砂包提供索取，有低窪帶或是住在易淹水地區的民眾，可先行向區公所登記，在自行到龍門里安養堂領取砂包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。