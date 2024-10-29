颱風康芮逼近 石門水庫調節放水
水利署北區水資源分署今天表示，隨著颱風「康芮」逼近，除緊盯颱風動態外，也已完成各項設施安全及穩定供水措施整備，並進行石門水庫調節放水，以降低下游地區致災風險。
北區水資源分署下午發布新聞稿指出，颱風「康芮」下午增強為中度颱風，各國分析登陸台灣的機率高，致災風險不容輕忽。預估颱風「康芮」在石門水庫集水區會有明顯降雨，由於水庫已達滿水位，因此從昨天下午2時就透過發電進行調節放水，截至今天下午1時，水庫水位已降至約244.7公尺。
針對颱風「康芮」，北區水資源分署表示，預估降雨將從30日中午開始增大，至31日下午降雨最大，分署將持續關注調整水庫放水量，以增加水庫滯洪空間，確保水庫防洪操作及安全。
另外，也已與台水公司相關區處聯繫，目前供水設施正常且整備完成，有信心維持供水穩定。
北區水資源分署指出，因水庫將隨時調節放水，呼籲民眾注意安全，避免進入河道活動，確保生命財產安全。
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