颱風康芮逼近 國家公園署籲暫停登山及水域活動
颱風康芮來勢洶洶，國家公園署今天說，高山型國家公園已啟動應變措施，全面禁止生態保護區入園活動，請民眾勿前往；颱風前後數日應取消所有山區及水域遊憩活動。
內政部國家公園署晚間透過新聞稿表示，交通部中央氣象署在下午5時30分發布康芮颱風海上颱風警報，康芮颱風已達中度颱風強度，並朝西北移動接近台灣東南方外海，台灣部分地區將有大雨或豪雨。
國家公園署說，玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園，已同步啟動應變措施，全面禁止生態保護區入園活動，除勿前往外，請民眾避免安排戶外活動，做好防颱準備。
國家公園署強調，颱風來襲前後幾日，應取消所有山區及水域遊憩活動。因天氣不穩情形下，山區可能發生坍方、落石及溪水暴漲等危險情況，民眾切勿存有僥倖心理。已身處山區民眾，務必提高警覺，關注颱風動態，並儘快撤往安全地帶。
國家公園署表示，建議民眾定時查詢最新氣象動態，掌握颱風資訊，提高警覺維護安全。
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