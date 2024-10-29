快訊

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

颱風康芮逼近 國家公園署籲暫停登山及水域活動

中央社／ 台北29日電
颱風康芮接近，太魯閣國家公園管理處29日籲請山友提早取消入園，避免於颱風影響期間進入山區從事登山健行活動。（中央社）
颱風康芮接近，太魯閣國家公園管理處29日籲請山友提早取消入園，避免於颱風影響期間進入山區從事登山健行活動。（中央社）

颱風康芮來勢洶洶，國家公園署今天說，高山型國家公園已啟動應變措施，全面禁止生態保護區入園活動，請民眾勿前往；颱風前後數日應取消所有山區及水域遊憩活動。

內政部國家公園署晚間透過新聞稿表示，交通部中央氣象署在下午5時30分發布康芮颱風海上颱風警報，康芮颱風已達中度颱風強度，並朝西北移動接近台灣東南方外海，台灣部分地區將有大雨或豪雨。

國家公園署說，玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園，已同步啟動應變措施，全面禁止生態保護區入園活動，除勿前往外，請民眾避免安排戶外活動，做好防颱準備。

國家公園署強調，颱風來襲前後幾日，應取消所有山區及水域遊憩活動。因天氣不穩情形下，山區可能發生坍方、落石及溪水暴漲等危險情況，民眾切勿存有僥倖心理。已身處山區民眾，務必提高警覺，關注颱風動態，並儘快撤往安全地帶。

國家公園署表示，建議民眾定時查詢最新氣象動態，掌握颱風資訊，提高警覺維護安全。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮逼近 屏東縣府籲農漁畜戒備防颱

颱風影響西螺果菜市場到貨量增 菜價尚未漲

颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

颱風康芮逼近 陳其邁提醒市民做好防颱準備

相關新聞

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

中度颱風康芮逐漸增強，預估未來24小時將增強至中度颱風上限，其暴風圈半徑擴大到半徑300公里，中央氣象署最快明天清晨5點...

穿心颱！康芮暴風圈深夜觸陸 最快明清晨5點半發陸警

中度颱風康芮今下午5時中心位置在鵝鑾鼻東南方約720公里之處，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，預估未來24小...

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

康芮颱風已發布海上颱風警報，台東縣離島蘭嶼、綠島納入海上警戒範圍，因風勢強勁一度造成綠島649戶停電。綠島鄉長謝賢裕表示...

氣象署17時30分發布海警 康芮颱風首波警戒範圍出爐

中颱康芮持續接近，氣象署今下午5時30分發布海上颱風警報，氣象署指出，中度颱風康芮今下午5時中心位置在鵝鑾鼻東南方約72...

康芮颱風來勢洶洶 公路局曝首波可能管制8路段

中央氣象署今天傍晚針對康芮颱風發布海上颱風警報，公路局表示，受外圍環流影響，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，首波可能實...

康芮颱風逼近 新北貢寮區公所備砂包民眾索取

康芮颱風來勢洶洶，因應可能降下的豪大雨，貢寮區公所準備了砂包提供索取，有低窪帶或是住在易淹水地區的民眾，可先行向區公所登記，在自行到龍門里安養堂領取砂包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。