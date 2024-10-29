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居住、工作或上班途經轄區因颱風停班 勞工可不出勤

中央社／ 台北29日電
每逢颱風或天災來臨，勞工是否正常出勤皆成為爭點。圖／聯合報系資料照片
每逢颱風或天災來臨，勞工是否正常出勤皆成為爭點。圖／聯合報系資料照片

颱風康芮逼近，勞動部今天提醒，颱風天出勤應以安全為首要考量，如勞工工作、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班課，勞工可不出勤，雇主也不可要求勞工補班。

中央氣象署今天指出，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里，目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大；氣象署也於今天下午5時30分發布颱風康芮海警。

勞動部今天發布新聞稿指出，颱風康芮逼近，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量。

勞動部表示，颱風等天然災害發生時，如果勞工工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，不可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

如果事業單位因爲營運性質需要勞工從事工作，勞動部也建議，除了應照給當日工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要協助。

另外，勞動部也建議，月底將近，可能適逢許多公司的發薪日，雇主應提早薪資作業，預為颱風來臨因應。

康芮颱風

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