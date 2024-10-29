颱風康芮進逼 北捷特定路線若達一定風速暫停駛

颱風「康芮」逼近，台北捷運表示，瞬間陣風達一定程度，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段會暫停營運；依標準作業程序完成防颱布署及應變準備。

台北捷運公司今天以新聞稿表示，因應颱風「康芮」可能帶來的風雨，持續依據防颱防洪標準作業程序（SOP）展開防颱布署及應變準備。

北捷指出，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線，以及淡水信義線等地下段部分，將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

此外，當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，貓空纜車、兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運；若台北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

北捷指出，捷運全系統包括捷運機廠、車站，以及停車場、地下商店街、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋均已加強檢視各項防洪設備，例如防洪閘門、抽水機等，並完成防颱整備作業。

另外，捷運各車站出入口，依捷運防洪設計高程為200年頻率洪水位加高110公分，提升防洪能力，另部分重要車站隧道設置有防水隔艙閘門，避免因捷運隧道經過斷層帶、過河段或出土段等可能湧水處，造成洪水侵入隧道並漫延至捷運沿線各車站，形成重大損失。

北捷表示，颱風期間營運訊息將透過台北市政府及台北捷運公司網站、「台北捷運Go」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、現場公告及媒體宣導等方式公告。