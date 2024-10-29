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第一次不想放颱風假！他列這4天「千萬不能影響」 網秒懂背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱康芮可能直撲台灣，一名網友分享，自己第一次這麼不想放颱風假，更喊話10月31日至11月3日，這4天千萬別受到影響。聯合報系資料照
中颱康芮可能直撲台灣，一名網友分享，自己第一次這麼不想放颱風假，更喊話10月31日至11月3日，這4天千萬別受到影響。聯合報系資料照

中颱康芮可能直撲台灣，一名網友分享，自己第一次這麼不想放颱風假，更喊話10月31日至11月3日，這4天千萬別受到影響。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，自己從小到大，第一次這麼不想放颱風假，更喊話10月31日至11月3日，這4天千萬別受到影響。

貼文一出後，就有眼尖網友發現，這4天正好是劉德華在台北小巨蛋舉行演唱會的日期，有不少粉絲都相當期待。目前主辦單位尚未針對颱風動態，發出活動延期與否通知。

不過，也有不少網友都表示「我等了11年，就是為了這其中一天，和劉德華見面」、「想看華仔的演唱會，別鬧了」、「我的劉德華…千萬不要取消」、「千萬不要進來，我要看劉德華啊」、「放假就沒錢賺了，月底又一推帳單要繳」、「放颱風假還不是要扣特休，還是正常上班好了」。

康芮颱風路徑潛勢預報。圖／擷取自中央氣象署
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／擷取自中央氣象署

劉德華 小巨蛋 康芮颱風 演唱會 颱風假

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