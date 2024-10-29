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颱風康芮逼近 屏東縣府籲農漁畜戒備防颱

中央社／ 屏東縣29日電

颱風康芮逼近台灣，中央氣象署預測將在東半部登陸機會最大，屏東縣政府呼籲，目前颱風仍在增強中，並出現局部豪大雨，農漁民要戒備防颱，若發生災損則及時通報。

農業處長鄭永裕指出，位在低窪、易淹水蔬菜田，要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；水果方面則是成熟後就儘速採收，避免含水量過高而引發受損災情，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

在漁業部分，鄭永裕表示，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失，海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失；畜牧業部分，要注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作，以及周邊排水疏通。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，農漁民要趁早採取各項農作物防範措施，也要注意自身安全，如發生災損，要及時向當地鄉鎮市公所及漁會通報，並利用中央開發的「農產業天然災害現地照相APP」，記錄受災情形，以利公所確認受災實情。

康芮颱風

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