颱風來襲高雄萬聖節提前落幕 逾20萬人次到訪
2024高雄萬聖節原規劃自25日至11月3日，連續10天在凹子底森林公園舉辦，高雄市教育局今天表示，因颱風康芮來襲，今晚22公尺高的大南瓜燈光秀結束後，將提前結束活動。
教育局今天透過新聞稿表示，考量到活動中22公尺高的大南瓜高度與周遭電力設備影響，以及公園周圍建築與用路人安全，今日是展出最後一天，活動提早結束。今晚燈光秀結束後，大南瓜、燈海大道與周邊設備即刻進行撤場作業；未觀賞到的民眾可於今晚到場參觀。
高雄萬聖節今年擴大舉辦，根據教育局統計，自10月25日開幕至今，短短5天已吸引逾20萬人次到場。尤其活動亮點大南瓜雷射燈光秀、燈海大道更是吸引民眾打卡拍照。
教育局指出，今年萬聖節活動中的遊街派對、萬聖市集、南瓜舞台，以及孩子們最愛的彩繪馬路活動等，都廣受市民及跨縣市民眾高度讚揚。活動也因每位市民參與才能展現屬於高雄最美好的意象和成果，再創「高雄紀錄」。
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