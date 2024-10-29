快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

中央社／ 高雄29日電

高雄市政府客家事務委員原訂11月2日舉行「雨豆樹下的約定～Hakka婚禮」，因應颱風康芮來襲，將婚禮延期至12月7日在高雄市新客家文化園區辦理。

高雄市政府客家事務委員今天表示，由於天公不作美，為確保每對新人及賓客都能平安順利參與這場盛大客家婚禮，決定將婚禮延期，預計12月7日在高雄市新客家文化園區舉行，與26對新人一同見證充滿客家風情的婚禮。

客委會新聞稿指出，這次客家集團婚禮規劃多項傳統客家婚禮儀式，如「上燈」、「插頭花」、「食新娘茶」等，讓新人們能夠體驗傳統客家婚禮的文化底蘊，並將完整呈現客家傳統婚俗儀式精髓，從熱鬧踩街開始，「八音」伴隨新人們前行，音樂聲悠揚響徹街頭；「踩旗」與「帶路雞」等迎親隊伍將帶領新人們走向幸福新生活。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮逼近 陳其邁提醒市民做好防颱準備

金門除外…海軍陸戰隊第106梯次、陸軍第211梯次延至11/4入營

颱風康芮逼近 嘉明湖和浸水營步道30日傍晚封閉

颱風康芮進逼 北農：批發市場葉菜類量增價漲

相關新聞

氣象署17時30分發布海警 康芮颱風首波警戒範圍出爐

中颱康芮持續接近，氣象署今下午5時30分發布海上颱風警報，氣象署指出，中度颱風康芮今下午5時中心位置在鵝鑾鼻東南方約72...

建議颱風增晚間9點預報 卓榮泰：放不放假仍由地方決定

中颱康芮持續增強中，民眾又開始關切是否可能放颱風假？行政院長卓榮泰巡視氣象署時建議可以在晚上9時加一次預報，但也引發民眾...

第一次不想放颱風假！他列這4天「千萬不能影響」 網秒懂背後原因

中颱康芮可能直撲台灣，一名網友分享，自己第一次這麼不想放颱風假，更喊話10月31日至11月3日，這4天千萬別受到影響。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

颱風假延後宣布？氣象署增晚間9時預報 北市：慣例8時宣布

康芮進逼，行政院長卓榮泰要氣象署晚間9時增一次最新預報。外界關注，原本慣例晚間8時宣布的北北基桃，是否延後宣布是否颱風假...

康芮颱風周三起逼近 有無東北季風共伴效應氣象署說話了

中度颱風康芮持續增強，恐侵襲台灣，中央氣象署預計下午5時30分發布海上颱風警報，明天凌晨到上午左右發布陸上颱風警報。周三...

氣象署擬新增颱風通報 中市府：資料越精準，越少爭議

「康芮」颱風來勢洶洶，是否放颱風假備受關注，因上回山陀兒颱風路徑詭譎，地方政府放不放颱風假，備受爭議。中央氣象署擬新增颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。