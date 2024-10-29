颱風康芮逼近 陳其邁提醒市民做好防颱準備

颱風康芮逼近，高雄市長陳其邁今天說，各國預報模式漸往南修，對高雄影響會增強，水情中心會隨時監控雨勢情形，提醒市民做好防颱措施，尤其易淹水或臨海等地區民眾需多注意。

根據氣象署預報，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里，目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大。

陳其邁下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，週四（31日）可能是颱風風雨最強的時間，因為路徑還有很多不確定性，各國預報模式逐漸往南修正，這樣對高雄的影響，不管是在風力或是雨勢上都會增強。

陳其邁提醒所有市民做好防颱準備，尤其是易淹水或臨海等地區民眾，一定要先做好防護相關措施，隨時接收颱風相關訊息。市府也會強化水閘門、抽水機等相關應變機制，水利局水情中心隨時監控各流域及雨勢所帶來的影響。

陳其邁說，因應山陀兒颱風的自來水和電力中斷狀況，這次也請區公所跟里長、台電等各單位加強橫向聯繫，隨時掌握災情；他也提醒經濟部，如果颱風路徑往南移，風力影響增加，在水電的搶修部分要隨時做好相關應變措施。

高雄市工務局公園處也表示，已展開防颱準備，動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。此外，也整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙。

工務局也提醒民眾，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所。颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

此外，高雄市農業局提醒農民，密切注意最新天氣資訊，做好防災措施並留意自身安全，以減輕損失。如已播種的紅豆及蘿蔔田區，應加強田區排水；已屆採收期之香蕉、芭樂、木瓜等果樹及瓜果類、短期葉菜類等蔬菜，應儘速採收。

已進入催花期的蓮霧園，必要時先卸下遮陰網，待颱風遠離後再覆蓋；棗等果樹類加強固定枝條及農業設施，適度修剪枝條並清理殘枝等。禽畜場或集貨場等農業設施等也需做好防颱準備。農民若造成農損，可向當地區公所通報。