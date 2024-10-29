康芮睜開「渾厚大眼」 粉專：不排除強颱之姿侵台、周四各地強風豪雨
康芮颱風今天凌晨升格為中颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，路徑各國趨於一致，預計將由台東附近登陸，但登陸點仍有南北調整空間。過去幾天颱風北側對流相對貧弱，如今環境轉佳，最新底層微波掃描可以看到已出現一顆渾厚的大眼，北側對流也獲得改善，在高層雲圖上風眼隱現。
「觀氣象看天氣」表示，氣象署最新預測也將康芮暴風圈擴大至300公里，可能成為今年首個達到300公里暴風圈的颱風。廣闊的風場，加上厚實的眼壁，預計將以中颱上限至強颱下限強度侵襲台灣。
各地風雨時程部分，「觀氣象看天氣」表示，明天颱風暴風圈移入近海，北部、東北部率先出現降雨，各海域風浪加大，周四颱風暴風圈逐漸籠罩全台，全台各地強風豪雨，各海域風浪兇猛。周五颱風移至台灣海峽，上半天西部風雨仍明顯，下半天趨緩。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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