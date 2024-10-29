颱風康芮逼近 台東農改場籲防颱留意焚風

颱風康芮逼近，台東區農業改良場今天呼籲農民，除了強化防颱措施外，還要注意颱風有可能對台東帶來焚風。

農業部台東區農業改良場今天上午貼出公告提醒農民，根據中央氣象署資料顯示，中度颱風「康芮」預計31日至11月1日影響最劇烈，各地風雨明顯，東半部地區有大雨或豪雨發生機會，後續還有可能為台東帶來焚風現象。

由於颱風康芮強度持續增強且路徑有向西北趨勢，對台東地區影響不容小覷。台東區農業改良場籲請農民做好防颱措施，以減少損失。

台東農改場提供重要作物預防措施供農民參考。水稻方面，目前接近收穫期，如水稻已成熟建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議排水放乾，降低倒伏發生；如較晚插秧，水稻為乳熟期，建議保持灌水深度，避免颱風過後水圳設施損壞無法灌水；唯低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。

果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。

目前番荔枝（大目釋迦）為冬期果授粉末期、果實生長期及採收初期，鳳梨釋迦正值授粉末期及果實生長期。釋迦中、大果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。

臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。

雜糧特作應立支柱固定植株，避免植株倒伏，並注意田區排水，避免大雨造成積水。蔬菜田區加強排水，成熟果實應儘速採收，減少損失。颱風過後可於田區補充肥料，促進植株恢復生長。

台東區農業改良場表示，農民在防颱措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。