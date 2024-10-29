快訊

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

男子雙手雙腳遭綁疑受虐毆打致死 棄屍台南東山急水溪草叢

颱風康芮逼近 台東農改場籲防颱留意焚風

中央社／ 台東縣29日電

颱風康芮逼近，台東區農業改良場今天呼籲農民，除了強化防颱措施外，還要注意颱風有可能對台東帶來焚風。

農業部台東區農業改良場今天上午貼出公告提醒農民，根據中央氣象署資料顯示，中度颱風「康芮」預計31日至11月1日影響最劇烈，各地風雨明顯，東半部地區有大雨或豪雨發生機會，後續還有可能為台東帶來焚風現象。

由於颱風康芮強度持續增強且路徑有向西北趨勢，對台東地區影響不容小覷。台東區農業改良場籲請農民做好防颱措施，以減少損失。

台東農改場提供重要作物預防措施供農民參考。水稻方面，目前接近收穫期，如水稻已成熟建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議排水放乾，降低倒伏發生；如較晚插秧，水稻為乳熟期，建議保持灌水深度，避免颱風過後水圳設施損壞無法灌水；唯低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。

果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。

目前番荔枝（大目釋迦）為冬期果授粉末期、果實生長期及採收初期，鳳梨釋迦正值授粉末期及果實生長期。釋迦中、大果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。

臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。

雜糧特作應立支柱固定植株，避免植株倒伏，並注意田區排水，避免大雨造成積水。蔬菜田區加強排水，成熟果實應儘速採收，減少損失。颱風過後可於田區補充肥料，促進植株恢復生長。

台東區農業改良場表示，農民在防颱措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮增強長胖明天加速 颱風論壇指「這些地方」風雨最驚人

颱風康芮逼近 台中市民野餐日活動視天氣調整

罕見11月颱 台東稻農搶收成、釋迦農盼老天垂憐

颱風康芮接近 太管處籲山友提早取消入園

相關新聞

康芮增強長胖明天加速 颱風論壇指「這些地方」風雨最驚人

「應該逃不掉了，萬聖節颱風幾乎確定」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱...

中颱康芮來勢洶洶 交長憂心鐵公路：加固南迴脆弱橋墩

中度颱風康芮預估周四影響台灣最劇，交通部長陳世凱今表示，針對鐵公路邊坡都有設置告警且嚴密監控，另也要求台鐵公司及鐵道局，...

康芮將登陸、颱風假機會大？ 各縣市暴風圈侵襲機率曝

中度颱風康芮持續增強，由於有侵襲台灣的可能性，中央氣象署預計今天傍晚前後發布颱風海上警報，明天清晨到上午陸上颱風警報。中...

康芮颱風逼近…「草嶺古道芒花季」延期 民眾可辦理退票

康芮颱風逼近，原訂2024草嶺古道芒花季恐遭風雨侵襲，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天宣布，為確保安全，取消11月2...

康芮颱風將來襲 東琉線航班10月31日、11月1日停駛

康芮颱風來勢洶洶，預估10月31日登陸颱風，受颱風影響，東琉線交通客船聯營處今日宣布，受颱風影響，考量交通船航行安全，東...

康芮將侵台未來30小時關鍵 粉專：6地區核心侵襲最前線、風雨最猛烈

康芮颱風即將威脅台灣，中央氣象署不排除今天傍晚颱風海上警報，最快明天清晨到上午陸上警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。