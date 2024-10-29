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颱風要來高雄人心驚驚 網友：住這區從沒淹過

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
苓雅區文化中心商圈，是高雄最著名的文教區，區域內有明星學區，居住氣息濃厚。圖／信義房屋提供
苓雅區文化中心商圈，是高雄最著名的文教區，區域內有明星學區，居住氣息濃厚。圖／信義房屋提供

又有颱風可能登陸台灣。信義房屋表示，本月初颱風山陀兒在高雄登陸，造成高雄多處淹水，網友在PTT上討論，住高雄哪區比較不會遇到淹水災情，不少網友表示高雄苓雅區今年兩次颱風都沒淹水，更有不少居住在文化中心一帶的網友表示：「從小就住這區，沒遇過淹水。」

信義房屋高三區協理周清源表示，苓雅區位於南高雄，為傳統高雄市區，屬於早期發展精華區段，基礎工程規劃完善，可能是近幾十年來少有傳出淹水災情的原因。其中文化中心商圈，是高雄最著名的文教區，生活機能優良，是許多高雄人心中最適合居住的區域之一。

信義房屋文化店經理吳光祐說明，文化中心商圈是高雄早期開發區域，交通上有捷運橘線經過，生活機能佳，人文氣息濃厚，更是知名的文教區，區域內包含高雄師範大學、高師大附中，以及五福國中、四維國小等明星學區，吸引許多重視教育品質的家長。

吳光祐分析，區域內3房的中古公寓，室內坪數約在25坪左右，總價約在500-600萬之間，華廈則總價大概落在1,000萬上下，由於公設比低，總價不高，是學區房最受青睞的兩大物件類型。

吳光祐指出，苓雅區近年因受台積電（2330）等多重題材加持，房價漲幅大，若是希望入手電梯社區，以3房含車位的標準品做基準，總價就要提高至2,000萬以上，若是希望是10-20年的新古屋或是新建案，總價更上看到3,000萬起跳，考驗買方的資金能力。

吳光祐表示，文化中心商圈的物件需求是以自住為主，房市供需相對穩定。雖然來整體房市受到央行頒布第七波信用管制因而降溫，但這一區域的房市並沒有太大的波動，有意入住此區的民眾，可以趁此時機，審慎評估合適物件。

康芮颱風

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