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颱風康芮接近 農村水保署啟動土石流警戒機制

中央社／ 台北29日電

根據中央氣象署資料顯示，颱風康芮預估31日起至11月2日最接近台灣，農業部農村水保署今天呼籲民眾避免往山區活動，也將啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，加強警戒防災。

中央氣象署今天表示，颱風康芮已於今天凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行；氣象專家吳德榮也表示，各國官方路徑預報顯示，康芮預計31日於花東一帶登陸，嚴重威脅絕不可小覷。

農村水保署今天發新聞稿指出，颱風康芮颱風逐漸接近，影響範圍包含東北部、東部、北部及中南部地區，將會有較大雨勢。

農村水保署也說，今年因0403花蓮地震、颱風凱米及颱風山陀兒影響，災後新生崩塌致坡地致災風險增加，請民眾提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防降雨可能帶來的災害。

農村水保署表示，將啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，達警戒值的地區，除了將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形同時公布於農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網及永續水土保育臉書粉絲專頁，供相關單位及民眾隨時上網查詢。

農村水保署指出，居民應配合地方政府指示，在必要時儘早疏散至安全避難處所，災後土砂敏感區也新增先期告警細胞廣播通知民眾提醒注意，應變開設期間依據氣象署定量降水預報，於土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難作業。

康芮颱風

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