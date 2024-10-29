聽新聞
0:00 / 0:00
日氣象廳預測中颱康芮恐貫穿台灣 登陸時間點曝光
中度颱風康芮步步進逼，路徑持續西修且愈修愈南，比原先預測路徑更加靠近台灣，甚至不排除登陸台灣。日本氣象廳預測，康芮可能會在31日以「非常強烈的風勢」逼近沖繩地區，隨後持續朝西北方移動並穿越台灣，估計暴風圈將壟罩全台。
日本氣象廳觀測，康芮颱風29日上午9時位在菲律賓東邊海域（北緯17.8度，東經127.3度），以每小時15公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。
日本氣象廳指出，隨著颱風持續發展，路徑預估會逐步北轉，31日凌晨3時接近沖繩南方後，持續往台灣逼近，屆時風力則會處於「非常強烈」的狀態。
康芮預計10月31日與11月1日對台影響最大，不排除這2天登陸台灣，隨後繼續往西北方移動，直到11月2日抵達中國華南地區後，會大轉彎往東北方朝日本南韓方向移動，不過屆時預計將轉為溫帶低氣壓，因此影響不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言