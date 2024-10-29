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日氣象廳預測中颱康芮恐貫穿台灣 登陸時間點曝光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本氣象廳預測中颱康芮將貫穿台灣。取自日本氣象廳
日本氣象廳預測中颱康芮將貫穿台灣。取自日本氣象廳

中度颱風康芮步步進逼，路徑持續西修且愈修愈南，比原先預測路徑更加靠近台灣，甚至不排除登陸台灣。日本氣象廳預測，康芮可能會在31日以「非常強烈的風勢」逼近沖繩地區，隨後持續朝西北方移動並穿越台灣，估計暴風圈將壟罩全台。

日本氣象廳觀測，康芮颱風29日上午9時位在菲律賓東邊海域（北緯17.8度，東經127.3度），以每小時15公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。

日本氣象廳指出，隨著颱風持續發展，路徑預估會逐步北轉，31日凌晨3時接近沖繩南方後，持續往台灣逼近，屆時風力則會處於「非常強烈」的狀態。

康芮預計10月31日與11月1日對台影響最大，不排除這2天登陸台灣，隨後繼續往西北方移動，直到11月2日抵達中國華南地區後，會大轉彎往東北方朝日本南韓方向移動，不過屆時預計將轉為溫帶低氣壓，因此影響不大。

康芮颱風 日本 氣象資訊

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