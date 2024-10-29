康芮可能以中颱上限登陸東部 氣象署：今晚海警、明晨陸警

未來1周天氣最重要就是康芮颱風對台灣的影響，中央氣象署預報員朱美霖表示，中度颱風康芮暴風可能到達的時間和機率部分，周四上午8時暴風範圍已經來到台灣上空，也因此預估颱風最接近、影響最明顯的時間是周四到周五清晨，不排除今天傍晚前後發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報大致上是明天清晨到上午左右。

今天台灣附近大致上以迎風面降雨為主，她說，不過從明天開始，會受到康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨就會加劇。提醒周四、周五這段期間是颱風影響台灣最明顯的時候，尤其周四一整天到周五清晨，隨著颱風接近以及通過台灣附近，將為各地帶來明顯風雨。今天整體風雨還沒明顯增大，提醒民眾利用今天做好防颱準備。

目前天氣現況，朱美霖表示，康芮颱風凌晨2時增強為中度颱風，上午8時中心位置為距離恆春東南方740公里海面上，目前是持續增強的中度颱風，未來趨勢是逐漸朝台灣東南部海域靠近。從颱風預測資料可看到，從颱風路徑潛勢預報上，今明兩天颱風會以西北方向，逐漸接近台灣東南方海域，這段期間由於海氣條件都有支持颱風發展，所以颱風有逐漸增強、以及暴風範圍有逐漸擴大趨勢。

朱美霖表示，明晚到周四一整天這段期間，颱風就有可能增強達到顛峰，目前預估大致是中度颱風上限，不排除會達到更強情形，屆時暴風範圍可能擴大到300公里左右。

她說，周四一整天到周五清晨，是康芮颱風距離台灣陸地最接近的時候，這個颱風目前預測資料顯示它以台灣東半部陸地登陸機率比較高，周四、周五在台灣陸地上空重新整合，到周五白天會逐漸出海，並且在台灣海峽上往北移動，有逐漸減弱消散的趨勢。

不過，朱美霖表示，在第二、三天左右整體的預報還是會有不確定性，再加上颱風環流和台灣地形之間的交互作用，整體環境比較複雜，所以颱風登陸的位置和時間點，以及在陸地上停留的時間、出海的位置，都還是有不確定性，要留意氣象署發布的最新預報資訊。