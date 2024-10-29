康芮颱風可能周四在這登陸 賈新興估最快今晚海警、明傍晚陸警

康芮颱風可能影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢。持續關注今天至明天太平洋高壓勢力的變化。

他說，依今天凌晨2時的資料預估，今天晚上有發布海警的機率，明天傍晚有發布陸警的機率。周四晚上，颱風中心有登陸花東交界至恆春一帶的機率。

近期天氣部分，賈新興表示，明天受康芮颱風外圍環流影響，新竹以北及宜花有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東轉有局部雨。周四至周五受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率。傍晚起，各地轉為零星短暫雨。

他表示，周六，西半部沿海及宜蘭有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日，北北基宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。下周一，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南及宜花有局部短暫陣雨。下周二，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三至下周四，新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南投及嘉義山區有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，11月至12月上旬，宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。溫度方面，11月中旬前以正常略偏暖的機率高，下旬起有轉正常至略偏涼的趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。